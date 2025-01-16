Леонардо ді Капріо пожертвував $1 млн на допомогу постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі
Голлівудський актор Леонардо ді Капріо підтвердив зобовʼязання виділити $1 млн фондам, які допомагають постраждалим унаслідок лісових пожеж у Каліфорнії
Про це пише The Hollywood Reporter.
Оскароносний актор і давній захисник навколишнього середовища Леонардо ді Капріо підтвердив зобов’язання виділити $1 млн у партнерстві зі своєю організацією Re:wild та її програмою швидкого реагування. Кошти будуть спрямовані як на невідкладні потреби, так і на відновлення після пожежі. Початкова допомога одразу надійде до Фонду пожежної охорони Лос-Анджелеса, California Fire Foundation, World Central Kitchen, California Community Foundation, Pasadena Humane Society та SoCal Fire Fund.
Re:wild ді Капріо – природоохоронна організація, заснована групою природоохоронців разом з актором. Інсайдери називають цю організацію "примножувачем сил", що об’єднує корінні народи, місцеві громади, впливових лідерів, неурядові організації, владу, компанії та громадськість для "захисту та відродження".
Ді Капріо, який, як відомо, провів частину часу на узбережжі в Малібу, яке сильно постраждало від пожежі, є останнім, хто активізувався та виділив значну суму для надання допомоги.
Не лише окремі персоналії, але й компанії донатили на допомогу постраждалим від пожеж. Disney пожертвувала $15 млн, Warner Bros. Discovery виділила $15 млн, а Amazon, Comcast і Netflix спрямували по $10 млн. Sony також пообіцяла виділити ще $5 млн. Paramount Global і Fox Corp додали $1 млн. Раніше сьогодні YouTube і Google оголосили, що компанії виділили $15 млн.
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