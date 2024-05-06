Україна заявила, що не визнає Путіна легітимним президентом РФ, і закликала світ зробити те саме
МЗС України закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії
Про це повідомила пресслужба МЗС.
У відомстві нагадали, що 7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна.
"У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру", - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що під час березневих псевдовиборів РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни та інші міжнародні документи. РФ шантажем і погрозами змушувала голосувати за Путіна мешканців тимчасово окупованих територій України.
"Такі дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки й спричиняє численні людські жертви й руйнування. Вдаючись до пропаганди й маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав", - наголосили в МЗС.
"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - додали там.
- За даними ЦВК РФ, Путін переобрався на наступний термін із 87,28% підтримки. При цьому "вибори" проводили й на тимчасово окупованих територіях України та в невизнаному Придністров'ї. Низка країн ЄС заявили, що не вважають фейкове волевиявлення виборами.
- 17 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Путіна легітимним президентом РФ.
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