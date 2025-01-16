Для Путіна Покровськ набув значення стратегічного рівня, але це не спрацює, - генерал Маломуж

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тобто перед початком переговорного процесу він (Путін, - ред.) хоче показати, що він фактично захопив Покровськ і практично стоїть на межі виконання своїх отих завдань агресивних щодо завершення спецоперації - захоплення Донецької, Луганської, частково Харківської, Запорізької, Херсонської областей і, зрозуміло, витіснення наших військ із Курщини. Оце сьогодні завдання, що ми не даємо робити, тому що сьогодні йому конче потрібно, навіть жертвуючи іншими інтересами і навіть величезною кількістю загиблих і поранених, він все-таки хоче взяти Покровськ. І для того, щоб тоді під час переговорів із Трампом апелювати, що він уже досягає цілі завдання, що він ставить питання, що всі території будуть контрольовані, тобто він буде, як він говорить, "на коні" в переговорному процесі, а Трамп не буде мати аргументів", - зазначив генерал.

Водночас Микола Маломуж зауважив, що українські захисники не дають Путіну здійснити свої плани. Він переконаний, що "фактор Покровська не спрацює".

"По-перше, ми це не даємо, а з іншого боку, такі аргументи, що він захопив, - це аргументи агресора. Що "я ще щось захопив, то погоджуйся на мої агресивні плани майбутні і сучасні". Тут позиція сильна Трампа буде така: відтворити принципи міжнародного права і вийти з території нашої держави, але під потужним тиском. Не просто риторика Трампа, який повинен це сказати, а він повинен аргументувати. Для цього є десятки критичних аргументів, на які реагує Путін. Путін, я ще раз підкреслюю, критично тільки реагує на те, що для нього визначально: програти у війні, падіння режиму і зовнішній фактор, якщо війну на полі бою програти, але і з партнерами світу, і з внутрішньою дестабілізацією. Ці всі фактори я з оперативної частини тиску беру, а це під силу і американцям, і іншим. Отут треба діяти так. Тому, я думаю, що фактор Покровська не спрацює. По-перше, ми його не здамо, а по-друге, він не буде вирішальним для переговорного процесу", - вважає Микола Маломуж.