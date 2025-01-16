Рівень довіри українців до США та Заходу знизився, - виконавчий директор КМІС Грушецький
Виконавчий директор Київського міжнародного інституту (КМІС) Антон Грушецький зазначив, що дослідження показали зростання скептицизму серед українців щодо Заходу та США
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Рівень довіри до США і до Заходу знизився. Наразі це сталося меншою мірою через тих, хто не довіряє цим інституціям та країнам, а більше через тих, хто має невизначене ставлення. Тобто в чомусь ми довіряємо, в чомусь ми не довіряємо, і у нас немає чітко сформованої думки. Не так давно у нас була більша переконливість у довірі до цих інституцій. Тобто зростає скептицизм щодо Заходу та США, і причина цього зниження досить зрозуміла", - наголосив Грушецький.
За словами виконавчого директора КМІС, українці визнають, що критично залежать від Заходу і США, і тому дуже вдячні за надану допомогу. Однак водночас визнають, що багато допомоги було надано несвоєчасно або зі значними затримками.
"Якщо два роки тому лише 15% українців вважали, що Захід хоче від України несправедливого миру, то зараз таких вже майже 40%. І це призводить до зниження довіри, бо багато українців відчувають, що Захід не хоче перемоги України або прагне формули: "Не дати Україні програти, але й не дати виграти". Особливо це проявлялося у 2024 році. Наразі українці намагаються знайти більш прагматичний погляд", - додав Грушецький.
- За результатами опитування Київського міжнародного інституту (КМІС), 46% українців вважають вступ до НАТО важливішим, ніж членство в Європейському Союзі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе