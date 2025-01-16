Міноборони подало заявки про вступ семи військових навчальних закладів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони

Про це повідомляє персслужба Міноборони.

Зокрема, йдеться про:

Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

"Інтеграція до мережі ESDC відкриває нові унікальні можливості для нашої системи військової освіти. Це дозволить підвищити рівень професійної підготовки фахівців у сфері безпеки та оборони за найкращими європейськими практиками, а також посилить співпрацю України з державами-партнерами", – наголосив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Зазначається, що розгляд заявок відбудеться на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC 18-19 лютого 2025 року в Брюсселі.

Для довідки. Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) заснований у 2005 році з метою надання освіти стратегічного рівня у сфері Спільної політики безпеки та оборони, а також розвитку європейської культури безпеки. Коледж функціонує як мережа, що об'єднує цивільні та військові установи, академії, університети та інші організації, пов'язані з політикою безпеки та оборони в межах ЄС.