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Міноборони подало заявки про вступ семи військових навчальних закладів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони

Катерина Ганжа
16 січня, 2025 четвер
15:08
Суспільство Міноборони

Міністерство оборони України подало заявки про вступ семи вищих військових навчальних закладів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (European Security and Defence College)

Зміст

Про це повідомляє персслужба Міноборони. 

Зокрема, йдеться про:

  • Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
  • Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;
  • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
  • Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
  • Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

"Інтеграція до мережі ESDC відкриває нові унікальні можливості для нашої системи військової освіти. Це дозволить підвищити рівень професійної підготовки фахівців у сфері безпеки та оборони за найкращими європейськими практиками, а також посилить співпрацю України з державами-партнерами", – наголосив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Зазначається, що розгляд заявок відбудеться на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC 18-19 лютого 2025 року в Брюсселі.

Для довідки.  Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) заснований у 2005 році з метою надання освіти стратегічного рівня у сфері Спільної політики безпеки та оборони, а також розвитку європейської культури безпеки. Коледж функціонує як мережа, що об'єднує цивільні та військові установи, академії, університети та інші організації, пов'язані з політикою безпеки та оборони в межах ЄС.

  • За жовтень 2024 року понад 10 приватних шкіл операторів БПЛА пройшли сертифікацію. Ці школи можуть видавати випускникам сертифікати, які є підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності. 
Теги:
Новини
Україна
освіта
Міністерство оборони
Військові новини
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