Понад 10 приватних шкіл БПЛА пройшли сертифікацію за жовтень

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що навчання в сертифікованих школах проходить за програмою, розробленою школою на підставі вимог Міноборони. Також для сертифікації заклад повинен мати досвідчених викладачів і дрони, на яких майбутні пілоти практикуватимуться.

За словами міністра, до 2025 року пройти сертифікацію можуть всі приватні школи БПЛА.

"Сертифікація приватних шкіл дає більше можливостей підприємцям і змінює стандарт якості освіти в цій сфері. Чіткі критерії, контроль та конкуренція серед шкіл стимулюють розвиток ринку БПЛА в Україні", - додав Федоров.