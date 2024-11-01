Понад 10 приватних шкіл БПЛА пройшли сертифікацію за жовтень
За жовтень понад 10 приватних шкіл операторів БПЛА пройшли сертифікацію. Ці школи можуть видавати випускникам сертифікати, які є підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що навчання в сертифікованих школах проходить за програмою, розробленою школою на підставі вимог Міноборони. Також для сертифікації заклад повинен мати досвідчених викладачів і дрони, на яких майбутні пілоти практикуватимуться.
За словами міністра, до 2025 року пройти сертифікацію можуть всі приватні школи БПЛА.
"Сертифікація приватних шкіл дає більше можливостей підприємцям і змінює стандарт якості освіти в цій сфері. Чіткі критерії, контроль та конкуренція серед шкіл стимулюють розвиток ринку БПЛА в Україні", - додав Федоров.
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