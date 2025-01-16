Фільм "Ти - Космос" покажуть на кінофестивалі у Бельгії

Про це повідомили у Держкіно.

Українська науково-фантастична трагікомедія "Ти — Космос" візьме участь у престижному кінофестивалі в Бельгії. Захід проходитиме з 31 січня по 8 лютого в місті Остенде.

Фільм режисера Павла Острікова покажуть у програмі Soon!-Competition 2025, де демонструють роботи молодих режисерів.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.

Фільм створено за підтримки Держкіно та компанії ForeFilms у співпраці з Бельгією.

Кінофестиваль Filmfestival Oostende заснований у 2007 році. Він є однією з найважливіших кіноподій Бельгії, з особливим акцентом на фламандське кіно та телебачення.