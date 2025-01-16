Фільм "Ти - Космос" покажуть на кінофестивалі у Бельгії
Українська стрічка "Ти — Космос" режисера Павла Острікова візьме участь у щорічному кінофестивалі в Остенде, що відбудеться у Бельгії з 31 січня по 8 лютого
Про це повідомили у Держкіно.
Українська науково-фантастична трагікомедія "Ти — Космос" візьме участь у престижному кінофестивалі в Бельгії. Захід проходитиме з 31 січня по 8 лютого в місті Остенде.
Фільм режисера Павла Острікова покажуть у програмі Soon!-Competition 2025, де демонструють роботи молодих режисерів.
"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.
Фільм створено за підтримки Держкіно та компанії ForeFilms у співпраці з Бельгією.
Кінофестиваль Filmfestival Oostende заснований у 2007 році. Він є однією з найважливіших кіноподій Бельгії, з особливим акцентом на фламандське кіно та телебачення.
- На офіційному сайті фестивалю стрічку назвали "рідкісною та піднесеною науково-фантастичною перлиною з України, яка заслуговує на увагу в кінотеатрах".
- Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama - найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.
- Наприкінці вересня "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.
- На початку листопада науково-фантастична трагікомедія здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.
- У листопаді фільм отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції.
- Стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі.
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