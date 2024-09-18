Українську стрічку "Ти - Космос" покажуть на кінофестивалі Sitges в Іспанії
Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges
Про це повідомляє Держкіно.
Українська наукова фантастика "Ти – Космос" режисера Павла Острікова потрапила до програми 57-го кінофестивалю Sitges в Іспанії. Він є найстарішим у світі кінофестивалем жанрового кіно. Захід проходитиме з 3 до 13 жовтня 2024 року.
Показ "Ти – Космос" пройде в секції Panorama, де представляють фантастичні фільми та фільми жахів з усього світу з акцентом на незалежне кіно.
"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.
Стрічка створена за підтримки Державного агентства з питань кіно компанією ForeFilms у копродукції України й Бельгії.
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