Українську стрічку "Ти - Космос" покажуть на кінофестивалі Sitges в Іспанії

Про це повідомляє Держкіно.

Українська наукова фантастика "Ти – Космос" режисера Павла Острікова потрапила до програми 57-го кінофестивалю Sitges в Іспанії. Він є найстарішим у світі кінофестивалем жанрового кіно. Захід проходитиме з 3 до 13 жовтня 2024 року.

Показ "Ти – Космос" пройде в секції Panorama, де представляють фантастичні фільми та фільми жахів з усього світу з акцентом на незалежне кіно.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.

Стрічка створена за підтримки Державного агентства з питань кіно компанією ForeFilms у копродукції України й Бельгії.