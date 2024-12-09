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Головна Кіно На міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі показали українську стрічку "Ти - космос"

На міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі показали українську стрічку "Ти - космос"

Дар'я Тарасова
9 грудня, 2024 понедiлок
15:03
Кіно кадр з фільму Ти - космос

На 13-му паризькому міжнародному фестивалі фантастичних фільмів (PIFFF) пройшов показ української стрічки "Ти — Космос" режисера Павла Острікова

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

У Парижі з 4 по 10 грудня триває 13-й Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF). Цей кінофестиваль присвячений фантастиці, трилерам, фільмам жахів та анімації. PIFFF вважається одним з найвідоміших кінофестивалів, присвячених жанровому кіно.

Цьогоріч у рамках секції International Features Competition (Міжнародний конкурс повнометражних фільмів) Україну представила науково-фантастична трагікомедія "Ти – Космос" режисера Павла Острікова. Показ у французькій столиці пройшов 7 грудня.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому в світі коханню.

На офіційному сайті фестивалю стрічку назвали "рідкісною та піднесеною науково-фантастичною перлиною з України, яка заслуговує на увагу в кінотеатрах".

Від моменту заснування у 2011 році PIFFF став однією з ключових подій для шанувальників жанрового кіно з усього світу.

  • Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama - найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.
  • Наприкінці вересня "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.
  • На початку листопада науково-фантастична трагікомедія здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.
  • У листопаді фільм отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Франція
кінофестиваль
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