Українська стрічка "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі у Страсбурзі
Науково-фантастична трагікомедія "Ти — Космос" режисера Павла Острікова здобула перші міжнародні нагороди на Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.
Зазначається, що фільм отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно – Golden Melies.
Більше про фільм
"Ти – Космос" – науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін. Попри величезну відстань вони вирішують летіти назустріч один одному.
Головну роль у стрічці виконав Володимир Кравчук, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. Його партнером став робот Максим, озвучений також військовим – Леонідом Попадьком.
В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.
- Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.
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