Український фільм "Ти - космос" здобув нагороди кінофестивалів у Німеччині та Греції
Фільм Павла Острікова "Ти — Космос" отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції
Про це повідомляє Держкіно.
Українська стрічка "Ти — Космос" режисера Павла Острікова була відзначена одразу на двох міжнародних кінофестивалях. З 5 по 10 листопада у німецькому місті Котбус проходив один із провідних міжнародних фестивалів східноєвропейського кіно FilmFestival Cottbus (FFC). Український фільм отримав нагороду за найкращу режисуру - Spezialpreis für die beste Regie - грошову винагороду 7500 євро та приз глядацьких симпатій.
На міжнародному кінофестивалі в Салоніках, Греція, відзначили акторську гру Володимира Кравчука. Він здобув нагороду в категорії "Найкращий актор" за виконання головної ролі.
"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому в світі коханню.
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