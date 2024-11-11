Український фільм "Ти - космос" здобув нагороди кінофестивалів у Німеччині та Греції

Про це повідомляє Держкіно.

Українська стрічка "Ти — Космос" режисера Павла Острікова була відзначена одразу на двох міжнародних кінофестивалях. З 5 по 10 листопада у німецькому місті Котбус проходив один із провідних міжнародних фестивалів східноєвропейського кіно FilmFestival Cottbus (FFC). Український фільм отримав нагороду за найкращу режисуру - Spezialpreis für die beste Regie - грошову винагороду 7500 євро та приз глядацьких симпатій.

На міжнародному кінофестивалі в Салоніках, Греція, відзначили акторську гру Володимира Кравчука. Він здобув нагороду в категорії "Найкращий актор" за виконання головної ролі.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому в світі коханню.