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Стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі

Дар'я Тарасова
11 грудня, 2024 середа
12:21
Кіно

Трагікомедія "Ти – Космос" режисера Павла Острікова стала найкращим повнометражним фільмом за результатами голосування глядачів та здобула приз від телеканалу Cine+Frisson

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

Українська стрічка "Ти — Космос" режисера Павла Острікова була представлена на 13-му паризькому міжнародному фестивалі фантастичних фільмів (PIFFF). Фільм показали в рамках секції International Features Competition (Міжнародний конкурс повнометражних фільмів) 7 грудня.

"Ти — Космос" отримав два головних призи. Нагороду L'Œil d'or ("Золоте око") вручили в категорії "Найкращий повнометражний фільм" за результатами голосування глядачів. Також команду фільму нагородили відзнакою Prix Ciné+Frisson long-métrage — приз від телеканалу Cine+Frisson.

13-й Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) проходив у столиці Франції з 4 по 10 грудня. Кінофестиваль присвячений фантастиці, трилерам, фільмам жахів та анімації. PIFFF вважається одним з найвідоміших кінофестивалів, присвячених жанровому кіно.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому в світі коханню.

  • На офіційному сайті фестивалю стрічку назвали "рідкісною та піднесеною науково-фантастичною перлиною з України, яка заслуговує на увагу в кінотеатрах".
  • Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama - найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.
  • Наприкінці вересня "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.
  • На початку листопада науково-фантастична трагікомедія здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.
  • У листопаді фільм отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції.
     
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Франція
кінофестиваль
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