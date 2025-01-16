У Харкові внаслідок падіння російського БПЛА три людини зазнали поранень
Росіяни в четвер, 16 січня, завдали удару по проїжджій частині в Слобідському районі Харкова за допомогою БПЛА типу "Молния". Внаслідок атаки поранено троє людей
Про атаку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, ворог завдав удару по проїжджій частині в Слобідському районі міста. Через атаку пошкоджено чотири авто, також відомо про трьох постраждалих.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару госпіталізували двох чоловіків і жінку.
"Пошкоджені кілька цивільних автомобілів, дорожнє покриття. За попередніми даними, ворог ударив БПЛА "Молния"", – додав Синєгубов.
- Удень 6 січня російська окупаційна армія атакувала новим безпілотником "Молния" Куп'янський район Харківської області. Через це постраждали троє поліціянтів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.76
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.16
- Актуальне
- Важливе