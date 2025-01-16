У Харкові внаслідок падіння російського БПЛА три людини зазнали поранень

Про атаку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворог завдав удару по проїжджій частині в Слобідському районі міста. Через атаку пошкоджено чотири авто, також відомо про трьох постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару госпіталізували двох чоловіків і жінку.

"Пошкоджені кілька цивільних автомобілів, дорожнє покриття. За попередніми даними, ворог ударив БПЛА "Молния"", – додав Синєгубов.