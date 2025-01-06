Росіяни вдарили новим дроном "Молнія" по Куп'янському району: поранені поліціянти

Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.

Зазначається, що ворог завдав удару дроном близько 12:00 по Куп'янському району.

Унаслідок атаки постраждали троє правоохоронців, вони перебувають у лікарні в середньому стані.

"Ворог випробовує нову свою зброю. Ця "Молнія-1" створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд", - сказав Синєгубов.