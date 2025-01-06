Росіяни вдарили новим дроном "Молнія" по Куп'янському району: поранені поліціянти
Удень 6 січня російська окупаційна армія атакувала новим безпілотником "Молнія" Куп'янський район Харківської області. Через це постраждали троє поліціянтів
Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.
Зазначається, що ворог завдав удару дроном близько 12:00 по Куп'янському району.
Унаслідок атаки постраждали троє правоохоронців, вони перебувають у лікарні в середньому стані.
"Ворог випробовує нову свою зброю. Ця "Молнія-1" створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд", - сказав Синєгубов.
- За день до цього армія РФ також атакувала Харків безпілотником "Молнія", внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.
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