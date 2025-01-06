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Росіяни вдарили новим дроном "Молнія" по Куп'янському району: поранені поліціянти

Катерина Єсікова
6 січня, 2025 понедiлок
15:55
Війна з Росією Харківщина

Удень 6 січня російська окупаційна армія атакувала новим безпілотником "Молнія" Куп'янський район Харківської області. Через це постраждали троє поліціянтів

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Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.

Зазначається, що ворог завдав удару дроном близько 12:00 по Куп'янському району. 

Унаслідок атаки постраждали троє правоохоронців, вони перебувають у лікарні в середньому стані.

"Ворог випробовує нову свою зброю. Ця "Молнія-1" створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд", - сказав Синєгубов.

  • За день до цього армія РФ також атакувала Харків безпілотником "Молнія", внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.
Теги:
Новини
поліція
безпілотник
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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