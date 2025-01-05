Росіяни атакували Харків безпілотником "Молния": пошкоджено приватний будинок

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт БПЛА типу "Молния", - зазначив очільник ОВА.

Спочатку повідомлялося, що влучання прийшлося по відкритій території. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що за уточненою інформацією, внаслідок прильоту БПЛА пошкоджень зазнав приватний будинок.

"Профільні служби працюють на місці", - додав очільник ОВА.