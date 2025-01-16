ДПСУ спільно з Силами оборони зупинили колону російської техніки, яка рухалася в напрямку кордону України

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони зупинили колону ворожої техніки, яка рухалася в напрямку державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, плани ворога були зірвані. Українські захисники знищили дві БМП, щонайменше ще одну БМП було пошкоджено.