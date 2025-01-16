ДПСУ спільно з Силами оборони зупинили колону російської техніки, яка рухалася в напрямку кордону України
На одній із ділянок ведення активних бойових дій прикордонники спільно з Силами оборони зупинили колону ворожої техніки, яка рухалася в напрямку кордону України
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники спільно з іншими складовими Сил оборони зупинили колону ворожої техніки, яка рухалася в напрямку державного кордону України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, плани ворога були зірвані. Українські захисники знищили дві БМП, щонайменше ще одну БМП було пошкоджено.
Нещодавно воїни 67-ї окремої механізованої бригади поділились інформацією про ураження росіян на кордоні України з Курською областю.
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