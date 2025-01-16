Верховний суд підтвердив, що УПЦ МП не може користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Так, Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ щодо права користування Єлецьким монастирем XII-XVII століття.

У відомстві зазначили, що справу розглядали суди різних інстанцій, а провадження тривало майже два роки. Проте фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" підтвердило позицію Міністерства щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства.

Про незаконне перебування УПЦ на території Єлецького монастиря

У червні 2023 року Господарський суд Чернігівської області вже визнавав, що УПЦ (МП) незаконно користується майном Єлецького монастиря.

У липні 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.