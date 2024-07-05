Апеляційний суд підтвердив, що УПЦ (МП) незаконно перебуває на території Єлецького монастиря у Чернігові
Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що УПЦ (МП) незаконно користується майном Єлецького монастиря
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Суд також скасував рішення господарського суду Чернігівської області у справі за позовом заповідника до управління Чернігівської єпархії УПЦ про зобов’язання повернути майно та усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення.
Зазначається, що по вказаній справі третьою особою на стороні заповідника "Чернігів стародавній" було Міністерство культури. На стороні Управління єпархії УПЦ третьою особою був Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир Чернігівської єпархії УПЦ.
"Таким чином, суд підтвердив, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря", - йдеться у повідомленні.
Що відомо незаконне перебування УПЦ на території Єлецького монастиря
У червні 2023 року Господарський суд Чернігівської області вже визнавав, що УПЦ (МП) незаконно користується майном Єлецького монастиря.
Згідно з вироком суду, управління Чернігівської єпархії УПЦ з 15 вересня 2021 року до того часу незаконно, без будь-якої правової підстави користувалося державним майном - приміщенням Єлецького монастиря. До складу архітектурної пам'ятки також входять Успенський собор, Північні келії, Східні келії, Південно-західні келії та Мури з брамами.
- 1 липня, термін договору тимчасового користування комплексом Успенського собору XII–XVII століть у Володимирі закінчився, проте представники УПЦ МП зібрали своїх прихожан та правлять молебень, щоб їх не вигнали з храму.
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