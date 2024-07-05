Апеляційний суд підтвердив, що УПЦ (МП) незаконно перебуває на території Єлецького монастиря у Чернігові

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Суд також скасував рішення господарського суду Чернігівської області у справі за позовом заповідника до управління Чернігівської єпархії УПЦ про зобов’язання повернути майно та усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення.

Зазначається, що по вказаній справі третьою особою на стороні заповідника "Чернігів стародавній" було Міністерство культури. На стороні Управління єпархії УПЦ третьою особою був Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир Чернігівської єпархії УПЦ.

"Таким чином, суд підтвердив, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря", - йдеться у повідомленні.

Що відомо незаконне перебування УПЦ на території Єлецького монастиря

У червні 2023 року Господарський суд Чернігівської області вже визнавав, що УПЦ (МП) незаконно користується майном Єлецького монастиря.

Згідно з вироком суду, управління Чернігівської єпархії УПЦ з 15 вересня 2021 року до того часу незаконно, без будь-якої правової підстави користувалося державним майном - приміщенням Єлецького монастиря. До складу архітектурної пам'ятки також входять Успенський собор, Північні келії, Східні келії, Південно-західні келії та Мури з брамами.