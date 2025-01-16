Загарбники прагнуть розширити плацдарм в напрямку Борової, - депутат Харківської райради Ткачук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вже декілька тижнів ворог намагається штурмувати позиції Сил оборони. Загарбники шукають слабкі місця в обороні. Особливо вони прагнуть розширити плацдарм у напрямку Борової", - зауважив Ткачук.

За словами депутата Харківської районної ради, Борова, яка розташована на східному березі річки Оскіл, стала стратегічною точкою. Попри постійні обстріли, українські захисники утримують свої позиції. Наразі переправа через річку вже зруйнована, а два мости – знищені. Єдиною переправою залишаються труби та насипи, які постійно перебувають під ворожими обстрілами. Таким чином, російські війська намагаються відрізати логістичні шляхи для українських оборонців.

"Борова перетворилася на невелику фортецю. Ворог прагне пробитися й захопити її, щоб взяти під контроль логістичну розв'язку. Це дозволило б йому відкрити шлях на південь – у напрямку Ізюма та Лимана. Саме тому тривають запеклі бої", - додав Ткачук.