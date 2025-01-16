Депутата райради на Сумщині засудили до 15 років за держзраду
Депутата Охтирської районної ради Сумської області від політичної партії "Наш край" Олександра Курпіля засудили до 15 років за державну зраду та виправдовування дій агресора
Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.
Правоохоронці не називають ім'я депутата, проте Суспільне пише, що йдеться про Олександра Курпіля.
За матеріалами справи, після захоплення Тростянця на Сумщині Курпіль підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Для цього він закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти ворожому наступу на Суми.
Крім того, він допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій. Також депутат забезпечував росіян продуктами та сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких вони жили.
У СБУ зазначили, що під час звільнення Тростянця Курпіль "заліг на дно" на території громади, проте правоохоронців встановили його місцеперебування і затримали.
Суд визнав депутата винним за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Олександр Курпіль отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Шестеро мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини, які воювали на боці РФ, отримали 15 років увʼязнення: серед фігурантів колишній "беркутівець" та військовий, який двічі здавався в полон ЗСУ.
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