Нардепка Радіна звинуватила Міноборони в порушеннях щодо закупівельних агенцій. У міністерстві озвучили свою позицію

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко з відкритого засідання антикорупційного комітету ВРУ щодо змін до статутів АОЗ і ДОТ.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що зараз, під час війни, замовником, який вказує, що закуповувати ДОТ і АОЗ, є Збройні Сили та Генеральний штаб.

"Хотів би зазначити дуже важливе розуміння, що вказівки, що купляти, які товари (чи це ДОТ чи АОЗ), визначає замовник. На сьогоднішній день замовником є Збройні Сили України, Генеральний штаб", - сказав він.

За словами Кліменкова, нова версія статуту буде підписана з правками, а остаточні формулювання документа визначать юристи Агенції оборонних закупівель і Міноборони.

Юрист оборонного відомства Роман Шуляр пояснив, чому статути АОЗ і ДОТ мають зазнавати змін.

"22 лютого 2024 року був прийнятий закон про вдосконалення корпоративного управління… Він зобовʼязує всі уповноважені органи управління привести статути їхніх державних підприємств у відповідність до закону протягом року", - зазначив він.

Водночас правник додав, що робота стосовно приведення статутів у відповідність до закону зосереджувалася не лише на закупівельних агенціях. За словами Шуляра, зараз оновлені 10 статутів, а інші - в процесі.

Народна депутатка і членкиня Нацради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна вважає, що Міноборони порушило чинний закон, змінюючи статути.

"На жаль, ми маємо ситуацію, коли Міністерство оборони незаконно змінило ці статути. Міноборони порушило вимогу чинного закону щодо незалежності цих агенцій і фактично забрало собі право самостійно призначати й звільняти керівників та давати агенціям обовʼязкові до виконання вказівки", - висловилася вона.

Нардепка заявила, що ситуація є "неприйнятною" й буде ініціювання змін до закону, "які зафіксують незалежність закупівельних агенцій".

"Ми маємо будувати незалежні агенції, які закуповують за процедурами в копаній, які підтвердили спроможність постачати, і компаній, які пропонують найкращі ціни. Без можливості будь-якому зайти і сказати "Тепер на це не зважаємо, закуповуйте в цих", - додала Радіна.

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