"Не треба з хворої голови на здорову перекладати": нардепка Совсун про будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС
Народна депутатка Інна Совсун висловилася щодо закупівлі обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції
Про це інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Якщо є політичне рішення, що ми будуємо ці блоки, то це політичне рішення знаходить своє відображення у рішенні парламенту. Чи є зараз у нас це рішення? Немає. Чи був час у міністра Галущенка переконати парламент, навівши дані та цифри? Був", - заявила Совсун.
Депутатка зазначила, що у Міністерстві енергетики посилаються на те, що 11 березня термін дії рішення про продаж Україні закриється. За словами нардепки, це не останні атомні реактори у світі, які існують.
"Ба більше, існують атомні реактори, не виробництва "Росатома", і вочевидь не треба зараз "з хворої голови на здорову перекладати". Якщо Міністерство енергетики не вміє писати законопроєкти і не вміє вчасно над ними працювати, то не треба зараз поспіхом приймати абсолютно сміховинне рішення про те, що "давайте зараз купимо, а потім подивимося, чи воно нам потрібне"", - додала народна депутатка.
- Нагадаємо, Україна продовжить будувати нові блоки, зокрема на Хмельницькій АЕС, бо це допоможе бути енергонезалежними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної Ради під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, йшлось у відеотрансляції, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко
- Як ми вже писали, Україна визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року, повідомляв експерт Energy Club Іван Григорук. Згідно зі стратегією, третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році
- В комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 16 січня підтримали закупівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції.
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