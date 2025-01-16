"Не треба з хворої голови на здорову перекладати": нардепка Совсун про будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС

Про це інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Якщо є політичне рішення, що ми будуємо ці блоки, то це політичне рішення знаходить своє відображення у рішенні парламенту. Чи є зараз у нас це рішення? Немає. Чи був час у міністра Галущенка переконати парламент, навівши дані та цифри? Був", - заявила Совсун.

Депутатка зазначила, що у Міністерстві енергетики посилаються на те, що 11 березня термін дії рішення про продаж Україні закриється. За словами нардепки, це не останні атомні реактори у світі, які існують.

"Ба більше, існують атомні реактори, не виробництва "Росатома", і вочевидь не треба зараз "з хворої голови на здорову перекладати". Якщо Міністерство енергетики не вміє писати законопроєкти і не вміє вчасно над ними працювати, то не треба зараз поспіхом приймати абсолютно сміховинне рішення про те, що "давайте зараз купимо, а потім подивимося, чи воно нам потрібне"", - додала народна депутатка.