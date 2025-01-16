У Словаччині учень напав із ножем на вчителя та однокласників: двоє загиблих
У Словаччині в четвер, 16 січня, у школі учень напав із ножем на вчителя та двох однокласників, унаслідок чого щонайменше двоє людей загинуло, є поранений
Про це інформує Reuters.
За словами речниці словацької служби з надзвичайних ситуацій Данки Капакової, інцидент стався у середній школі містечка Спішська Стара Веса. Після повідомлення про різанину туди вирушили кілька екіпажів надзвичайників та швидкі.
"Щонайменше двоє людей загинули й одна людина дістала поранення", - розповіла вона.
У поліції поінформували, що попередньо відомо, що 18-річний учень напав на вчителя і двох однокласників. Його затримали майже відразу після інциденту.
- У столиці Хорватії Загребі 20 грудня 2024 року 19-річний хлопець прийшов з ножем у школу, де раніше навчався, та напав на вчительку та учнів. Загинула 7-річна дитина, є поранені.
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