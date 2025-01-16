У Словаччині учень напав із ножем на вчителя та однокласників: двоє загиблих

Про це інформує Reuters.

За словами речниці словацької служби з надзвичайних ситуацій Данки Капакової, інцидент стався у середній школі містечка Спішська Стара Веса. Після повідомлення про різанину туди вирушили кілька екіпажів надзвичайників та швидкі.

"Щонайменше двоє людей загинули й одна людина дістала поранення", - розповіла вона.

У поліції поінформували, що попередньо відомо, що 18-річний учень напав на вчителя і двох однокласників. Його затримали майже відразу після інциденту.