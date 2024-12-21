У Хорватії 19-річний хлопець з ножем напав на учнів та вчительку: загинула дитина, є поранені

Про це інформує Dnevnik.

Вказано, що інцидент стався вранці в останній день першого семестру. За даними поліції, близько 9:50 молодий чоловік напав з гострим предметом на вчительку першого класу та кількох дітей у школі. Його затримали.

Невдовзі стало відомо, що 7-річна дитина, яка постраждала під час нападу, померла від отриманих травм. Ще шестеро людей, включно з нападником, постраждали. Серед них, двоє хлопців 11 та 7 років.

Міністр внутрішніх справ Хорватії розповів, що 19-річний хлопець раніше навчався у школі, де скоїв напад. Після інциденту він заховався у прилеглому приміщенні Центру здоров'я та почав завдавати собі травм ножем. Поліція запобігла самогубству і затримала його. Міністр додав, що нападник перебував на обліку через психічні розлади.

У Хорватії у зв'язку з трагічним нападом на учнів та працівників початкової школи оголосили День жалоби.