У Хорватії 19-річний хлопець з ножем напав на учнів та вчительку: загинула дитина, є поранені
У столиці Хорватії Загребі у п'ятницю, 20 грудня, 19-річний хлопець прийшов з ножем у школу, де раніше навчався, та напав на вчительку та учнів. Загинула 7-річна дитина, є поранені
Про це інформує Dnevnik.
Вказано, що інцидент стався вранці в останній день першого семестру. За даними поліції, близько 9:50 молодий чоловік напав з гострим предметом на вчительку першого класу та кількох дітей у школі. Його затримали.
Невдовзі стало відомо, що 7-річна дитина, яка постраждала під час нападу, померла від отриманих травм. Ще шестеро людей, включно з нападником, постраждали. Серед них, двоє хлопців 11 та 7 років.
Міністр внутрішніх справ Хорватії розповів, що 19-річний хлопець раніше навчався у школі, де скоїв напад. Після інциденту він заховався у прилеглому приміщенні Центру здоров'я та почав завдавати собі травм ножем. Поліція запобігла самогубству і затримала його. Міністр додав, що нападник перебував на обліку через психічні розлади.
У Хорватії у зв'язку з трагічним нападом на учнів та працівників початкової школи оголосили День жалоби.
- У китайському місті Їсін, що в окрузі Усі, 16 листопада випускник коледжу напав з ножем на жителів гуртожитку. У результаті 8 людей загинули, ще 17 зазнали поранень.
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