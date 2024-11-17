У китайському коледжі випускник влаштував різанину через провалений іспит: загинуло 8 людей, 17 постраждали
У китайському місті Їсін, що в окрузі Усі, 16 листопада випускник коледжу напав з ножем на жителів гуртожитку. У результаті 8 людей загинули, ще 17 зазнали поранень
Про це повідомляють CNN та BBC.
За даними поіції, інцидент стався у професійному інституті мистецтв і технологій Wuxi Yixing у місті Їсін.
Підозрюваного затримали на місці. Ним виявився 21-річний випускник коледжу.
У поліції додали, що студент зізнався у скоєному "без вагань". Про свої мотиви він сказав, що "провалив іспит, не отримав диплом про закінчення навчання і був незадоволений оплатою за стажування".
Наразі правоохоронці розслідують інцидент.
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