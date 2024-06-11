У Китаї напали на чотирьох викладачів зі США: вони отримали ножові поранення
У вівторок, 11 червня, в парку в провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався напад на чотирьох американських викладачів університету в Айові
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що викладачі Корнельського коледжу штату Айова перебували в Китаї у межах програми обміну з Університетом Бейхуа.
У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що цей інцидент був випадковим нападом і він не вплине на звичні обміни між Китаєм і Сполученими Штатами.
За словами брата одного з постраждалих, група викладачів відвідувала храм у парку Бейшань, коли на них напав чоловік з ножем.
"Поліція попередньо встановила, що це був випадковий інцидент, але розслідування триває. Всі постраждалі були негайно госпіталізовані, їм надана відповідна невідкладна допомога, їхньому життю нічого не загрожує", - заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.
Водночас Пекін пообіцяв продовжувати вживати ефективних заходів для гарантування безпеки іноземців у Китаї.
- У початковій школі в китайській провінції Цзянсі 21 травня жінка влаштувала напад з ножем, унаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 10 зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.36 Купівля 40.36Продаж 40.92
- EUR Купівля 43.5Продаж 44.33
- Актуальне
- Важливе