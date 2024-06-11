У Китаї напали на чотирьох викладачів зі США: вони отримали ножові поранення

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що викладачі Корнельського коледжу штату Айова перебували в Китаї у межах програми обміну з Університетом Бейхуа.

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що цей інцидент був випадковим нападом і він не вплине на звичні обміни між Китаєм і Сполученими Штатами.

За словами брата одного з постраждалих, група викладачів відвідувала храм у парку Бейшань, коли на них напав чоловік з ножем.

"Поліція попередньо встановила, що це був випадковий інцидент, але розслідування триває. Всі постраждалі були негайно госпіталізовані, їм надана відповідна невідкладна допомога, їхньому життю нічого не загрожує", - заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Водночас Пекін пообіцяв продовжувати вживати ефективних заходів для гарантування безпеки іноземців у Китаї.