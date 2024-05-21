У Китаї жінка влаштувала різанину в початковій школі: є загиблі та поранені

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що 45-річна жінка використовувала ніж для фруктів під час нападу в початковій школі Мінде в місті Гуйсі. Її вже затримала місцева поліція.

Наразі невідомо, чи були серед загиблих та поранених учні школи. За даними місцевих ЗМІ, у школі провели евакуацію після нападу.

Поліція уточнила, що у чотирьох постраждалих важкі травми, без загрози для життя, а інші шестеро отримали легкі ушкодження.



Останнім часом у Китаї сталося кілька нападів з ножем. Зокрема, у серпні минулого року у провінції Юньнань озброєний ножем чоловік з історією психічних захворювань у житловому комплексі вбив двох людей та поранив сімох.



За місяць до цього шестеро людей, серед них троє дітей, дістали смертельні ножові поранення у дитячому садочку в провінції Гуандун.