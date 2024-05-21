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У Німеччині невідомий напав з ножем на українського підлітка: хлопця госпіталізували

21 травня, 2024 вiвторок
06:35
Світ напад з ножем

Увечері 19 травня у німецькому Дортмунді стався напад з ножем на 15-річного громадянина України, у результаті чого підліток отримав поранення та був госпіталізований

Зміст

Про це пише Bild.

Зазначається, що на момент нападу молодий українець перебував в дортмундському Нордштадті з двома друзями. Близько 21:00 вони почали розмовляти з двома дівчатами.

Групі молодиків це, певно, не сподобалося, і між ними виникла бійка. Як пише видання, після цього один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів.

15-річний українець спочатку отримав поранення у шию, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла. Отримані рани виявилися серйозними, був ризик загибелі постраждалого.

За даними Bild, важкопоранений українець пройшов близько одного кілометра, перш ніж впасти. За життя неповнолітнього на вулиці боровся лікар швидкої допомоги, який прибув на місце події. Постраждалого доставили в лікарню каретою "швидкої допомоги".

Водночас нападникам вдалося втекти з місця події. За словами місцевого прокурора, слідство припускає замах на вбивство.

Поліція розшукує зловмисника, ведеться розслідування. За даними правоохоронних органів, наразі зараз стан українця задовільний.

  • Увечері 10 лютого в Німеччині невідомий також напав з ножем на двох українців. 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Пізніше стало відомо про смерть другого українського баскетболіста. Поліція затримала та ідентифікувала двох нападників, одного з яких відправили під арешт.
  • Також 10 лютого у німецькому Меттмані, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, напали на 15-річного українця.

Теги:
Кримінал
Україна
Німеччина
поліція
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