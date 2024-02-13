У Німеччині поліція повідомила про ще один випадок нападу на українського підлітка
Ввечері суботи, 10 лютого, на 15-річного українця напали у німецькому Меттмані, що у землі Північний Рейн-Вестфалія
Про це пише DW.
Місцева поліція повідомила про інцидент у вівторок, 13 лютого. Неповнолітній українець внаслідок нападу дістав масованих травм голови, але загрози його життю немає.
За попередньою інформацією, на 15-річного українця напали ввечері суботи, коли підліток перебував у турецькому ресторані. Між ним та невідомим чоловіком розпочалась суперечка. Невідомий нібито "ксенофобно" висловлювався, а потім ударив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом.
Після цього чоловік втік. Особа нападника поки не встановлена, але поліція оголосила його у розшук. За словами свідків, нападник може мати польске походження.
Вбивство українського баскетболіста
У цьому ж регіоні - Північний Рейн-Вестфалія - стався подібний інцидент. Вечері суботи, 10 лютого, в Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців.
17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Поліція вже затримала та ідентифікувала двох нападників, одного з яких відправили під арешт.
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