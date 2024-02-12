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У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова

12 лютого, 2024 понедiлок
05:19
Світ Володимир Єрмаков

У німецькому Дюссельдорфі в суботу ввечері напали з ножем на двох українців. Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні

Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва на своїй facebook-сторінці.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці!" – йдеться в повідомленні.

У федерації додали, що вся команда провела ніч у лікарні поруч із хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Володимира Єрмакова. Його товариш, Артем Козаченко, залишається в реанімації. На місці злочину були свідки, місцева поліція вже веде справу про напад.

Володимир займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) ???????? виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії. 

Фото: Федерація баскетболу Києва

 

Родина загиблого юнака потребує допомоги. Перерахувати кошти Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову можна на рахунок 5375414113406887 (monobank).

Теги:
Новини
Спорт
Кримінал
Німеччина
баскетбол
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