У Німеччині в лікарні помер другий український баскетболіст, який став жертвою нападу

Про це повідомляє інстаграм ART Giants.

За офіційною інформацією клубу, в якому виступали українські спортсмени, 18-річний баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні.

Козаченко перебував у реанімації. Впродовж останніх кількох днів його стан різко погіршився і лікарі не змогли врятувати українського спортсмена.

Напад на українських баскетболістів у Німеччині

Увечері суботи, 10 лютого, в Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців. На автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

Зазначається, що спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, імовірно, ножові, а нападники з місця злочину втекли.

17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Поліція вже затримала та ідентифікувала двох нападників, одного з яких відправили під арешт.