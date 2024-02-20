У Німеччині в лікарні помер другий український баскетболіст, який став жертвою нападу
У вівторок, 20 лютого, стало відомо про смерть другого українського баскетболіста, на якого напали у Німеччині
Про це повідомляє інстаграм ART Giants.
За офіційною інформацією клубу, в якому виступали українські спортсмени, 18-річний баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні.
Козаченко перебував у реанімації. Впродовж останніх кількох днів його стан різко погіршився і лікарі не змогли врятувати українського спортсмена.
Напад на українських баскетболістів у Німеччині
Увечері суботи, 10 лютого, в Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців. На автобусній зупинці на площі Віллі-Брандта в місті Оберхаузені між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.
Зазначається, що спочатку вони сперечалися в автобусі, але перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, імовірно, ножові, а нападники з місця злочину втекли.
17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Поліція вже затримала та ідентифікувала двох нападників, одного з яких відправили під арешт.
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