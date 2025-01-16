У Запоріжжі встановлять 17 нових модульних бетонних укриттів

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Модульні укриття встановлять у Шевченківському і Комунарському районах міста на зупинках громадського транспорту й у місцях масового перебування людей.

За словами Федорова, обслуговувати укриття будуть комунальні підприємства залежно від їхнього місцеперебування – біля зупинок або у парках.