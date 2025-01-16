У Запоріжжі встановлять 17 нових модульних бетонних укриттів
У Запоріжжі впродовж двох тижнів встановлять 17 модульних бетонних укриттів, які розраховані на 25 або 50 людей одночасного перебування
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Модульні укриття встановлять у Шевченківському і Комунарському районах міста на зупинках громадського транспорту й у місцях масового перебування людей.
За словами Федорова, обслуговувати укриття будуть комунальні підприємства залежно від їхнього місцеперебування – біля зупинок або у парках.
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