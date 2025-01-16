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У Запоріжжі встановлять 17 нових модульних бетонних укриттів

Юлія Лаврук
16 січня, 2025 четвер
18:51
Війна з Росією

У Запоріжжі впродовж двох тижнів встановлять 17 модульних бетонних укриттів, які розраховані на 25 або 50 людей одночасного перебування

Зміст

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Модульні укриття встановлять у Шевченківському і Комунарському районах міста на зупинках громадського транспорту й у місцях масового перебування людей.  

За словами Федорова, обслуговувати укриття будуть комунальні підприємства залежно від їхнього місцеперебування – біля зупинок або у парках.  

  • У Запорізькій області до відкриття готують третю підземну школу, яка розрахована на 1000 дітей у дві зміни.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Запоріжжя
бомбосховище
Запорізька область
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