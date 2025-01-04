У Запорізькій області готують до відкриття третю підземну школу
У Запорізькій області до відкриття готують третю підземну школу, яка розрахована на 1000 дітей у дві зміни
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, наразі в школі завершують облаштування навчального простору.
Федоров також нагадав, що першу таку школу в області відкрили 12 грудня разом із президентом України Володимиром Зеленським. А другу школу відкрили 27 грудня з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.
- Будівництво перших п'яти підземних шкіл-укриттів у Запоріжжі розпочалось у червні 2024 року.
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