У Запорізькій області готують до відкриття третю підземну школу

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, наразі в школі завершують облаштування навчального простору.

Федоров також нагадав, що першу таку школу в області відкрили 12 грудня разом із президентом України Володимиром Зеленським. А другу школу відкрили 27 грудня з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.