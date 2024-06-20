У Запоріжжі почали будувати перші підземні школи. Подробиці

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Саме для цього і втілюємо масштабні проєкти. Розпочали будівництво на 5 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Федоров відвідав будівництво укриття для спеціалізованої школи "Січовий колегіум". Роботи там стартували понад тиждень тому. По завершенню будівництва планується, що діти навчатимуться у дві зміни, адже споруда буде здатна вмістити тисячу дітей.

Вартість будівництва складає понад 112 млн грн, об'єкт планують здати в експлуатацію у четвертому кварталі 2024 року.

"Це надскладно. Запоріжжя ще не виконувало такі масштабні проєкти у такі строки. Та ми докладемо максимум зусиль, щоб реалізувати проєкт у найкоротші терміни і з найвищою якістю", - наголосив очільник області.

Федоров додав, що глобальною задачею є можливість для 50 тисяч учнів Запорізької області навчатись офлайн.