У Запоріжжі почали будувати перші підземні школи. Подробиці
У Запоріжжі почалось будівництво перших п'яти підземних шкіл-укриттів: навчання у них проходитиме у дві зміни
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Саме для цього і втілюємо масштабні проєкти. Розпочали будівництво на 5 локаціях", - йдеться у повідомленні.
Федоров відвідав будівництво укриття для спеціалізованої школи "Січовий колегіум". Роботи там стартували понад тиждень тому. По завершенню будівництва планується, що діти навчатимуться у дві зміни, адже споруда буде здатна вмістити тисячу дітей.
Вартість будівництва складає понад 112 млн грн, об'єкт планують здати в експлуатацію у четвертому кварталі 2024 року.
"Це надскладно. Запоріжжя ще не виконувало такі масштабні проєкти у такі строки. Та ми докладемо максимум зусиль, щоб реалізувати проєкт у найкоротші терміни і з найвищою якістю", - наголосив очільник області.
Федоров додав, що глобальною задачею є можливість для 50 тисяч учнів Запорізької області навчатись офлайн.
- 2 квітня стало відомо, що в Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну.
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