Що важливіше: сила закону чи закон сили? Мета виправдовує засоби? Чи все ж правила, принципи, процедури мають примат над одномоментною вигодою, якою б істинною вона не здавалась? Що важливіше: істина чи "друг Платон"?

Ще зовсім недавно я негативно висловлювався з приводу звільнення керівника ОСП Кудрицького, про спосіб у який це було зроблено, аргументацію, яку було використано, час на який це припало (напередодні, можливо, найскладнішої зими в новітній історії) etc. І це було про принципи та переконання, а не про персональні симпатії. Точно так само в публічній манері я висловлював незгоду (а інколи просто нерозуміння підстав та необхідності) з фактом звільнення Макогона (ОГТСУ), Ковальчука (Укренерго), Недашковського (Енергоатом) і ще деяких керівників енергетичних компаній. Зрештою, я був далеко не прихильником більшості міністрів енергетики за останнє десятиліття. Читайте також: Чому Галущенко збрехав Зеленському про гігават

Але принципи на те і принципи, що їх не змінюють коли зручно, навіть коли тебе не зрозуміють. Підсумую: мені не подобається непрозорий, непроцедурний, кон’юнктурний підхід до заміни керівників. Звісно, мова не про мої вподобання, а про правила роботи управлінського апарату демократії (так-так, дехто із моїх друзів знову скаже, що я "загрався в цю Європу"). Свого часу мене вчили однаково не сприймати ані "друзям усе, ворогам закон", ані "мета виправдовує засоби". Політична доцільність не може замінити дотримання процедур.

Я ніколи не був компліментарним до нинішнього міністра енергетики. Але сказати, що я підтримую таке його звільнення через анонсування блокування трибуни після взаємного обміну образами з вимогою відставки, теж не можу. Згадаймо про "на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Читайте також: У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

Парламентські дебати, політична боротьба, звісно, неодмінна частина життя сучасного демократичного суспільства. Але вона не може переважати неупереджений розгляд питання, згідно з процедурою. Не можна просто так обмінятись кпинами, звинуваченнями, образами й на цьому розійтись, на емоціях запропонувавши вигнати посадову особу. Особливо, коли така ініціатива виходить від представників єдиного законодавчого органу України, якими б "залізними" аргументами це не підкріплювалися.

Називайте мене наївним, називайте мене ідеалістом. Але звільнення міністра лише тому, що зійшлись планети й так склалась кон’юнктура так, щоб можна вибити ненависного комусь опонента без процедури, ніколи не змінить систему.