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OPINION

Чому Галущенко збрехав Зеленському про гігават

Юрій Ніколов
4 січня, 2025 субота
12:00
Погляд

Це канон брехні і очковтіратєльства, який є правилом виживання в команді Зеленського. Роби що хочеш, але не допускай поганих новин до вух головковерха. Хай хоч передохнуть усі*

Зміст

Подібна історія відбулась в енергетиці. Там раніше міністр Галущенко напі**юнькав Зеленському, що вже до кінця 2024 року в Україні буде під'єднано 1 гігават газової генерації. Тобто порівняно невеличких газових енергоблоків, які перекриватимуть дефіцити енергії, коли рашисти розвалять нам мережу. 

І ось рашисти наприкінці грудня розвалили купу всього. І в Харкові, і Дніпрі сотні тисяч людей в спальниках зараз буквально мерзнуть. Бо нема опалення. 

Бо Галущенко так ніх*ра і не зробив з газовою генерацією. Натомість відновлювали великі ТЕЦ і ТЕС, які вже давно пристріляні рашистами. І вони в**али в них знову. Звісно попали. І все. 

Тепер у сотень тисяч українців хз коли з'явиться опалення. В січні, б**ть. І це ще Бог любить нас, бо не опускає температуру до морозів, а значить труби у квартирних будинках не потріскають.

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Так ось. Знаєте що повідомили піар-аси Галущенка на сайті Міненерго? Що у 2024 році було під'єднано 835 МВт розподіленої газової генерації. Ну тобто плюс-мінус лапоть обіцяний "гігават Зеленського". 

І це повний і відвертий пі**ьож. От просто повністю видумана цифра. За даними моїх джерел на ринку, максимум, що в теорії могли під'єднати до кінця грудня — в чотири-п'ять разів менше.

І знаєте чому Галущенко збрехав? Тому що Зеленський не перевірить. Не скаже: "А ну, б**ть, поїхали по всіх точках, де вже зараз мають гудіти газогенератори, і я буду від руки в блокнотик записувати, скільки кожен дає мегаватів".

Галущенко знає, що головковерху можна заливати в вуха будь-яку х**ню. Бо стосовно всіх інших джерел інформації Зеленського вже зазомбували: "То рашистське ІПСО і порохоботи".

Тому так і живемо. В житті пі**єц і розруха з рукож*пієм і корупцією. А по тєлєку - дуже сльзогінні і правильні слова. Яким і хоче вірити спраглий до хоч якогось позитиву народ.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Юрій Ніколов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
ракетний удар
блекаут
Енергетика
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