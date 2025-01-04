Подібна історія відбулась в енергетиці. Там раніше міністр Галущенко напі**юнькав Зеленському, що вже до кінця 2024 року в Україні буде під'єднано 1 гігават газової генерації. Тобто порівняно невеличких газових енергоблоків, які перекриватимуть дефіцити енергії, коли рашисти розвалять нам мережу.

І ось рашисти наприкінці грудня розвалили купу всього. І в Харкові, і Дніпрі сотні тисяч людей в спальниках зараз буквально мерзнуть. Бо нема опалення.

Бо Галущенко так ніх*ра і не зробив з газовою генерацією. Натомість відновлювали великі ТЕЦ і ТЕС, які вже давно пристріляні рашистами. І вони в**али в них знову. Звісно попали. І все.

Тепер у сотень тисяч українців хз коли з'явиться опалення. В січні, б**ть. І це ще Бог любить нас, бо не опускає температуру до морозів, а значить труби у квартирних будинках не потріскають.

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