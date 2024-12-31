Чому в Офісі президента відкидають ідею уряду національної єдності
Однією з багатьох причин, які стоять на заваді українській перемозі, є неправильне ставлення до національної згуртованості
І радянське, і посттоталітарне відношення до цього явища зводиться до "єдності", під якою розуміється єдність влади та народу, а по суті - безумовна підтримка народом своєї влади. А оскільки і "народ", і "влада" є явищами метафізичними та метафоричними, то жодна юридична особа за цю єдність чи згуртованість, начебто, і не відповідальна.
В уяві "народу" уся відповідальність завжди лежить на тому, хто уособлює "владу", на вожді. В наших умовах - на президенті.
Ну от недурні ж люди придумали норму Конституції, що забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Бо для подолання зовнішньої загрози потрібна та сама внутрішня згуртованість, а не внутрішній розбрат. Конкурувати треба у боротьбі з агресором, а не у змаганнях між собою. Якщо хочеш перемогти агресора більше, ніж перемогти внутрішнього конкурента.
Політичним інститутом, який дозволяє "грати за національну збірну" під час війни, є уряд національної єдності, який не просто наділяє владою (повноваженнями) представників усіх помітних політичних сил (партій), а й покладає на них спільну відповідальність.
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Схоже, що у нашого "народу" і "влади" якесь різне розуміння цієї простої істини. Точніше, так, представники влади (Офісу президента, Кабінету Міністрів, правлячої партії) публічно відкидають цю модель як "непотрібну", а непублічно їхні політтехнологи визнають, що їхні теперішні клієнти неминуче програватимуть в очах виборців своїм сильнішим партнерам (логіка виборів). Це і було очевидно від самого початку повномасштабної війни.
Натомість ставлення "народу" до цього питання виглядає зовсім інакше: "47% українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення Уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті й поза ним. Негативно ставляться лише 10%, а 37% мають нейтральне ставлення. Порівняно з вереснем 2024 року змін практично не було й інтерес до такої ініціативи зберігається на тому ж досить високому рівні". Тобто, погляди виборців щодо цього є цілком усталеними, а не мінливими.
А. хто ж міг би очолити роботу такого уряду? "Відносно найбільше респондентів – 20% вважають, що найбільше з цього переліку людей на посаду голови уряду підходить П. Порошенко. На умовно другому місці – Д. Шмигаль, якого обрали 13%. Далі йдуть Ю. Тимошенко (7%), Ю. Бойко (5%) і О. Устінова (4%)".
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От вам і відповідь на питання, чому це не підходить Офісу президента. Поки що не підходить. Поки зроблена ставка на лаври переможців і не віриться у відповідальність за невдачі.
Краще для всіх українців буде тоді, коли ризики цієї війни будуть диверсифіковані, уряд збалансованим, парламент консолідованим, а верховний головнокомандувач — відповідальним за результат. І жодних сумнівів у такій конструкції влади не буде ні у власних громадян, ні у партнерів, ні у ворогів. Але вороги — то останнє, про що можна думати у справі створення національного уряду.
Логіка насправді проста: або уряд національної єдності до скасування воєнного стану та оголошення виборів, або однопартійний уряд породжуватиме міжпартійну боротьбу й суспільний запит на термінові вибори.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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