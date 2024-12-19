Замість створення нової коаліції у ВР маємо загравання з Бойком і Ко
Якщо де-факто монокоаліція припинила існування і владі бракує голосів для схвалення рішень у парламенті, слід провести переговори з проукраїнськими парламентськими партіями
Здавалося б, логічно, якщо де-факто монокоаліція припинила своє існування і владі бракує голосів депутатів для схвалення рішень у парламенті — провести переговори з проукраїнськими парламентськими партіями, сформувати нову коаліцію і коаліційний уряд, самовіддано працювати на перемогу.
Натомість продовжуємо вкрай небезпечний експеримент співпраці влади з проросійськими силами в ілюзії завершити війну "миром".
Це єдине, що я хочу сказати у контексті заяви Бойка, яка багатьох зачепила.
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Можу собі лишень уявити шок цих людей, якщо вони раптом зʼясують, що, попри усі заяви, московська секта досі служить в українських храмах.
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019 рр., політик
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