У Повітряних силах створили комісію, яка вивчає переведення військових ПС в інші роди та види ЗСУ

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Це стосується передусім, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

У ПС зазначили, що було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види ЗСУ. Так, спеціальна комісія наразі перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуть рішення щодо їх виправлення.

"Повітряні Сили – це колективна зброя, успішне застосування якої залежить від комплексної роботи усіх складових – в тому числі частин забезпечення", – додали в командуванні.

Про переведення військових з Повітряних сил у піхоту

Українські авіатехніки 14 січня інформували про масове переведення їх до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад.

У Генштабі відреагували та зазначили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не переводять і не планують. Натомість Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу, додали в ЗСУ.

Того ж дня президент Володимир Зеленський провів розмову із командувачем Повітряних сил, і доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні ПС.