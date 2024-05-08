Путін на "інавгурації", ймовірно, запевняв росіян, що режим у Росії надалі буде все більш автократичним, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін під час "інавгураційної" промови рішуче припускав, що Росії "потрібне сильне автократичне правління", таким чином пояснюючи громадянам, що надалі режим буде все більш автократичним
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У промові Путін закликав Росію об’єднатися для перемоги, проте не уточнив, що передбачає ця "перемога" Росії, і лише туманно згадав про "серйозні виклики". Путін давно виправдовує свої спроби знищити українську державність тим, що Росія бореться за "історичні землі" в Україні та йде на допомогу "співвітчизникам за кордоном".
Аналітики пишуть, що диктатор, ймовірно, мав намір визнати війну, не покладаючи підвищених очікувань на перспективи Росії в Україні своїм нечітким закликом до перемоги. Путін більш рішуче припускав, що Росії "потрібне" сильне автократичне правління і додав, що його здатність виконувати свої обов'язки президента залежить від російської єдності та згуртованості. Путін регулярно посилався на історичні паралелі, щоб виправдати своє власне все більш автократичне правління, припускаючи, що автократія є російською традицією, і регулярно стверджував, що без беззаперечної автократії Росія втратить свій суверенітет.
"В іншому інавгураційна промова Путіна була сповнена втомленої шаблонної риторики та нечітких закликів до національного тріумфу, а його зосередженість на внутрішній стабільності вказує на те, що Путін, ймовірно, намагався підкреслити російській громадськості, що його п’ятий термін на посаді президента й надалі буде все більш автократичним", - зазначають в ISW.
Там також зазначили, що багато російських ультранаціоналістів давно сприйняли автократичний характер Путіна, і відверта похвала йому як імператору свідчить про те, що Кремль, ймовірно, співпрацює з кооптованими мілблогерами, щоб виправдати дедалі більшу автократію Кремля.
Російські ультранаціоналісти також висловили надію, що Путін продовжить поглиблювати антизахідну ідеологію, яку Кремль інтенсивно розвиває з початку повномасштабного вторгнення.
"Кремль намагався створити більш узгоджену ідеологію війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії, і антизахідні настрої, здається, є одним із найбільш послідовних ідеологічних наративів Кремля, і, ймовірно, будуть основним елементом будь-якої ідеології", - наголосили в ISW.
- Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася сьогодні, 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров після інавгурації Путіна заявив, що протягом місяця треба взяти під контроль Одесу та Харків, доки ще "є час".
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