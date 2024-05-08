Путін на "інавгурації", ймовірно, запевняв росіян, що режим у Росії надалі буде все більш автократичним, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У промові Путін закликав Росію об’єднатися для перемоги, проте не уточнив, що передбачає ця "перемога" Росії, і лише туманно згадав про "серйозні виклики". Путін давно виправдовує свої спроби знищити українську державність тим, що Росія бореться за "історичні землі" в Україні та йде на допомогу "співвітчизникам за кордоном".

Аналітики пишуть, що диктатор, ймовірно, мав намір визнати війну, не покладаючи підвищених очікувань на перспективи Росії в Україні своїм нечітким закликом до перемоги. Путін більш рішуче припускав, що Росії "потрібне" сильне автократичне правління і додав, що його здатність виконувати свої обов'язки президента залежить від російської єдності та згуртованості. Путін регулярно посилався на історичні паралелі, щоб виправдати своє власне все більш автократичне правління, припускаючи, що автократія є російською традицією, і регулярно стверджував, що без беззаперечної автократії Росія втратить свій суверенітет.

"В іншому інавгураційна промова Путіна була сповнена втомленої шаблонної риторики та нечітких закликів до національного тріумфу, а його зосередженість на внутрішній стабільності вказує на те, що Путін, ймовірно, намагався підкреслити російській громадськості, що його п’ятий термін на посаді президента й надалі буде все більш автократичним", - зазначають в ISW.

Там також зазначили, що багато російських ультранаціоналістів давно сприйняли автократичний характер Путіна, і відверта похвала йому як імператору свідчить про те, що Кремль, ймовірно, співпрацює з кооптованими мілблогерами, щоб виправдати дедалі більшу автократію Кремля.

Російські ультранаціоналісти також висловили надію, що Путін продовжить поглиблювати антизахідну ідеологію, яку Кремль інтенсивно розвиває з початку повномасштабного вторгнення.

"Кремль намагався створити більш узгоджену ідеологію війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії, і антизахідні настрої, здається, є одним із найбільш послідовних ідеологічних наративів Кремля, і, ймовірно, будуть основним елементом будь-якої ідеології", - наголосили в ISW.