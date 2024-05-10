Мбаппе оголосив, що залишає ПСЖ
Французький футболіст Кіліан Мбаппе оголосив, що залишає "Парі Сен-Жермен"
Про це Мбаппе розповів на ролику, який виклав у instagram.
"Це мій останній рік у ПСЖ. Я не продовжу контракт, і ця подорож завершиться у найближчі кілька тижнів", – сказав Мбаппе та подякував клубу та партнерам по команді за шість років, які він провів у Парижі.
Контракт Мбаппе з ПСЖ спливає у червні 2024 року. Очікується, що французький форвард продовжить кар'єру в іспанському "Реалі".
Хто такий Кіліан Мбаппе
У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.
Загалом з парижанами 25-річний форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.
Кіліан Мбаппе зіграв 76 матчів та забив 46 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му - виграв Лігу націй.
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