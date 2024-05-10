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У Білорусі будують об'єкт поблизу міста Осиповичі, де можуть зберігати ядерну зброю, - NYT

10 травня, 2024 п'ятниця
20:26
Світ
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У місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Зазначено, що таке будівництво розпочалось у березні 2023 року. Відповідно до супутникових знімків, на території білоруського складу боєприпасів з’явились система ППО, контрольно-пропускний пункт безпеки, а також потрійна огорожа. За словами NYT, така безпекова модернізація може свідчити про те, що там будуються об’єкти для зберігання ядерних боєголовок.

Газета зауважує, деякі новозбудовані споруди мають особливості, характерні для ядерних сховищ на території РФ.

"Наприклад, нова високо безпечна зона, оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого охоронного периметра всієї бази. Іншим показовим знаком є ​​вантажна зона, з’єднана з тим, що, здається, є прихованим підземним бункером радянських часів", - пояснюють у матеріалі.

Акцентується, що об’єкт для ймовірного зберігання ядерної зброї розташований у тому ж місці, що й білоруські ракети "Іскандер". Вони можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки - і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне", - підкреслює NYT.

Водночас зауважено, у 2023 році в Осиповичах збудували нові огорожі та реконструювали криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Газета додає, ці реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх ядерних сховищах СРСР.

За словами ексспівробітника агентства зменшення оборонної загрози Пентагону Вільяма Муна, об'єкти на військовій білоруській базі нагадують російські ядерні сховища, які він особисто бачив.

NYT додає, що на початку минулого року російський диктатор Володимир Путін згадував про такий майданчик, зазначивши, що будівництво "спеціального сховища для тактичної ядерної зброї" в Білорусі незабаром завершить Росія.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні. 27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

16 березня західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі.

7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.

Теги:
Україна
Росія
Білорусь
ядерна зброя
Війна з Росією
ядерна безпека
ядерна небезпека
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