"У відповідь на погрози Заходу": РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Росії.

Зазначається, що навчання пройдуть з метою "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань". У них братимуть участь ракетні з'єднання південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

"Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Там додають, що навчання мають намір провести "найближчим часом". У заяві відомства наголошується, що вони готуються за дорученням Володимира Путіна. Інших деталей не наводиться.

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв з цього приводу повторив свої погрози країнам, які порушували питання про виправлення своїх військ в Україну.

"Хор безвідповідальних негідників у складі західної політичної еліти, що закликає до відправлення своїх військ у неіснуючу країну, розширюється. Тепер у ньому представники Конгресу США, французьке та британське керівництво, окремі божевільні з Прибалтики та Польщі. Вони ж закликають активно застосовувати свою ракетну зброю, поставлену ними бандерівцям, на всій території Росії", - написав Медведєв у телеграм.



Він назвав це "тотальною деградацією правлячого класу у країнах" і заявив, що "Україна спричинить прямий вступ країн у війну, на яку Росії доведеться відповідати".

"У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг-стріт-10. Настане світова катастрофа", - залякав росіянин.

За словами Медведєва, саме тому російський генштаб розпочав підготовку до навчань, включаючи заходи щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць збройних сил Російської Федерації на південному заході Росії. Штаб розташований у Ростові-на-Дону.