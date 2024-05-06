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"У відповідь на погрози Заходу": РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу

6 травня, 2024 понедiлок
11:43
Війна з Росією росія ядерна зброя
Зміст

Міністерство оборони Росії 6 травня анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення видав російський диктатор Володимир Путін

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Росії.

Зазначається, що навчання пройдуть з метою "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань". У них братимуть участь ракетні з'єднання південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

"Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Там додають, що навчання мають намір провести "найближчим часом". У заяві відомства наголошується, що вони готуються за дорученням Володимира Путіна. Інших деталей не наводиться.

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв з цього приводу повторив свої погрози країнам, які порушували питання про виправлення своїх військ в Україну. 

"Хор безвідповідальних негідників у складі західної політичної еліти, що закликає до відправлення своїх військ у неіснуючу країну, розширюється. Тепер у ньому представники Конгресу США, французьке та британське керівництво, окремі божевільні з Прибалтики та Польщі. Вони ж закликають активно застосовувати свою ракетну зброю, поставлену ними бандерівцям, на всій території Росії", - написав Медведєв у телеграм.

Він назвав це "тотальною деградацією правлячого класу у країнах" і заявив, що "Україна спричинить прямий вступ країн у війну, на яку Росії доведеться відповідати".

"У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг-стріт-10. Настане світова катастрофа", - залякав росіянин.

За словами Медведєва, саме тому російський генштаб розпочав підготовку до навчань, включаючи заходи щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць збройних сил Російської Федерації на південному заході Росії. Штаб розташований у Ростові-на-Дону. 

  • 13 березня Путін заявив, що Росія має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
  • Пізніше повідомлялося, що президент США Джо Байден в курсі нових заяв Путіна про ядерну зброю, якими той намагається шантажувати Захід, але Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, зокрема, в Україні.
Теги:
Світ
Росія
Дмитро Медведєв
військові
російська армія
ядерна зброя
Військові новини
ядерна небезпека
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