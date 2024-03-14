Немає ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю в Україні, - Білий дім

Про це сказала в середу журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

"Президент, звісно, в курсі", - зазначила Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.

Вона зауважила, що у своєму інтерв’ю кремлівський лідер підтвердив ядерну доктрину Росії. Це свідчить, що його риторика залишається безрозсудною й безвідповідальною впродовж усього конфлікту, ініційованого РФ проти України.

Водночас представниця Білого дому підкреслила, що США не бачать жодних причин, щоби вносити зміни у власну ядерну стратегію.

"Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні",- додала Карін Жан-П’єр.