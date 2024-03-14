Немає ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю в Україні, - Білий дім
Президент Байден в курсі нових заяв Путіна про ядерну зброю, якими той намагається шантажувати Захід, однак США наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, зокрема, в Україні
Про це сказала в середу журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.
"Президент, звісно, в курсі", - зазначила Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.
Вона зауважила, що у своєму інтерв’ю кремлівський лідер підтвердив ядерну доктрину Росії. Це свідчить, що його риторика залишається безрозсудною й безвідповідальною впродовж усього конфлікту, ініційованого РФ проти України.
Водночас представниця Білого дому підкреслила, що США не бачать жодних причин, щоби вносити зміни у власну ядерну стратегію.
"Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні",- додала Карін Жан-П’єр.
- 13 березня Путін заявив, що Росія має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що станом на 13 березня США не спостерігають ознак того, що Росія готується до ядерного удару по Україні.
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