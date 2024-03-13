Путін заявив, нібито Росія технічно готова до ядерної війни

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Дмитрові Кисельову, пишуть РИА Новости.

Путін заявив, буцімто РФ відкрита для переговорів, але водночас розглядає всі, "навіть неймовірні варіанти розвитку подій — якщо на ескалацію підуть недружні країни".

"Ми справді готові до ядерної війни?" - запитав російського диктатора Кисельов.

"З військово-технічного погляду ми, звичайно, готові", - відповів Путін.

"Воно (озброєння, - ред.) у нас постійно перебуває у стані бойової готовності. Це перше. А друге, і це теж загальновизнана річ, наша тріада, ядерна тріада, вона є більш сучасною, ніж будь-яка інша тріада", - похвалився він.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.

27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

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