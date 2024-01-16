У проєкті оновленої військової доктрини Білорусі вперше передбачать порядок застосування ядерної зброї
Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ
Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише sb.by.
За його словами, "настала необхідність" оновити документ, що був чинним з 2016 року. Відповідно до змін, військова доктрина тепер стала "адресною" - там зазначені "джерела військових загроз" для Білорусі та сформовані заходи, які влада прийматиме в разі "виникнення ризиків".
"У рамках реагування на можливі загрози воєнній безпеці нашої країни ми чітко визначили й доводимо погляди Білорусі на застосування тактичної ядерної зброї, яка розміщена на нашій території", - розповів Хренін.
Водночас він додав, що нова доктрина зберігає та підкреслює миролюбний характер країни.
"Дух нашої доктрини - миролюбний характер нашого народу. Ми чітко наголошуємо і говоримо в ній, що Білорусь не розглядає жодний народ як свого ворога, попри дії їхніх урядів. Це ключова думка", - сказав білоруський міністр оборони.
Що відомо про ядерну зброю в Білорусі
- 25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
- 13 червня Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
- Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
- Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
- У середині червня Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.
- 27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе