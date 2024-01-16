У проєкті оновленої військової доктрини Білорусі вперше передбачать порядок застосування ядерної зброї

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише sb.by.

За його словами, "настала необхідність" оновити документ, що був чинним з 2016 року. Відповідно до змін, військова доктрина тепер стала "адресною" - там зазначені "джерела військових загроз" для Білорусі та сформовані заходи, які влада прийматиме в разі "виникнення ризиків".

"У рамках реагування на можливі загрози воєнній безпеці нашої країни ми чітко визначили й доводимо погляди Білорусі на застосування тактичної ядерної зброї, яка розміщена на нашій території", - розповів Хренін.

Водночас він додав, що нова доктрина зберігає та підкреслює миролюбний характер країни.

"Дух нашої доктрини - миролюбний характер нашого народу. Ми чітко наголошуємо і говоримо в ній, що Білорусь не розглядає жодний народ як свого ворога, попри дії їхніх урядів. Це ключова думка", - сказав білоруський міністр оборони.

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