Лукашенко заявив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що постачання ядерної зброї з Росії у Білорусь завершили восени
Про це пише пресслужба Лукашенка.
"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилося постачання. Ще у вересні по-моєму або у жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані", – сказав білоруський диктатор у відповідь на запитання про те, чи доставлено до Білорусі всю російську ядерну зброю, яку планували.
Щодо того, коли в Білорусі відбудуться найближчі військові навчання Лукашенко зауважив: "Щодня вчимося. Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід".
Олександр Лукашенко взяв участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яка відбулася в Санкт-Петербурзі.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба
- 13 червня Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
- Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
- Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
- У середині червня Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ
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