Лукашенко заявив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю

Про це пише пресслужба Лукашенка.

"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилося постачання. Ще у вересні по-моєму або у жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані", – сказав білоруський диктатор у відповідь на запитання про те, чи доставлено до Білорусі всю російську ядерну зброю, яку планували.

Щодо того, коли в Білорусі відбудуться найближчі військові навчання Лукашенко зауважив: "Щодня вчимося. Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід".

Олександр Лукашенко взяв участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яка відбулася в Санкт-Петербурзі.