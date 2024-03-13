На скільки вистачить нової військової допомоги від США та чому Путін знову заговорив про ядерну зброю. Акценти світових ЗМІ 13 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 березня.

Як американське Міноборони знайшло 300 млн для України

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Чи не всі світові ЗМІ написали про перший в цьому році пакет військової допомоги Україні від США на суму 300 млн доларів. У The New York Times написали, що цей пакет утримуватиме наступаючі російські війська лише кілька тижнів.

За словами високопоставлених чиновників оборони, цей пакет зібраний із грошей, які армійські бухгалтери зібрали із заощаджень від контрактів, укладених у рамках торгів. Він включає ракети ППО, артилерійські снаряди, протитанкову та зенітну зброю. Двоє американських чиновників сказали, що пакет також включає стару версію армійських ракетних систем більшої дальності, відомих як ATACMS, які можуть долати 160 км.

За словами офіційних осіб, це в кращому випадку тимчасовий захід, бо Україна гостро потребує систем протиповітряної оборони.

Оголошуючи пакет допомоги в Білому домі, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що "українські війська хоробро воюють протягом цієї війни, але тепер вони змушені розподіляти свої боєприпаси під тиском на кількох фронтах". За його словами, новий пакет "підтримає українську зброю на деякий час, але лише на короткий період". Салліван закликав Конгрес ухвалити новий законопроєкт про допомогу Україні "якомога швидше".

У The Washington Post відзначили, що під час окремого брифінгу генерал-майор Патрік Райдер, представник Пентагону, назвав цей військовий пакет "надзвичайним заходом", оскільки Україна стикається з "екзистенційною боротьбою".

"Але це не змінює того факту, що нам терміново потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий запит Міністерства оборони", — сказав Райдер. "Сьогоднішній пакет, хоча й забезпечує невідкладні можливості для українських сил, далеко не достатній, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою — це швидко ухвалити Конгресом додатковий".

На запитання, чому Пентагон раніше не оприлюднив, що ці гроші доступні Україні, Райдер сказав, що представники оборони визначили суму лише в останні кілька тижнів. Він відмовився сказати, коли саме буде доставлено додаткову зброю та боєприпаси, але передбачив, що це буде "швидко". Пакет, ймовірно, допоможе підтримати Україну протягом "тижнів", – сказав Райдер.

Українські військовослужбовці, опитані The Washington Post цього року, сказали, що вони повинні рахувати снаряди, які вони мають можливість запускати по російських супротивниках, оскільки їх запаси закінчуються.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю поїде до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо українських питань, яка вилилася на очі громадськості останніми тижнями, повідомили Politico високопоставлені німецькі та французькі чиновники.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до лідерів Франції та Німеччини пізніше цього дня, за словами німецького чиновника, відзначаючи першу зустріч у "Веймарському трикутнику", форматі діалогу між трьома країнами після того, як Туск знову став прем’єр-міністром Польщі у грудні.

Лідери мають намір, щоб зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

Тривала напруга почала наростати наприкінці лютого, коли Макрон відмовився виключити можливість відправлення західних військ воювати в Україні, пообіцявши зробити "все можливе, щоб Росія не виграла цю війну". Більш обережний Шольц був категорично проти таких заяв

Кілька днів потому Макрон, схоже, прямо відповів Шольцу. "Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно бути не боягузами" – сказав він аудиторії в Празі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів, що коментарі Макрона були "чимось, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли справа доходить до реальної допомоги Україні". Зокрема, німецькі чиновники скаржилися, що хоча Макрон останнім часом жорстко висловлювався щодо війни в Україні, Франція не надала такої колосальної військової підтримки, як Німеччина.

Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю та як Іран може допомогти РФ не лише зброєю, але й торгівлею

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У CNN написали матеріал про чергові погрози президента Росії Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Зазначається, що Москва готова застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза існуванню російської держави, але "ніколи не було такої потреби". Таке заявив президент Володимир Путін в інтерв'ю державним ЗМІ.

Російський лідер зробив такі коментарі напередодні президентських виборів 15 березня, на яких, як очікується, він перейде на п’ятий термін президентства. Путін сказав, що з військово-технічної точки зору Росія готова до ядерної війни, хоча він не сказав, що вона неминуча. Путін попередив, що якщо американські війська будуть введені в Україну, Росія сприйме їх як інтервентів.

"Крім Байдена, є достатньо інших експертів у сфері російсько-американських відносин і стратегічної стриманості. Тому я не думаю, що тут все піде в лоб, але ми до цього готові", – сказав Путін.

Президент РФ сказав, що Сполучені Штати також розвивають ядерні сили, але це не означає, що вони готові "завтра розпочати ядерну війну".

"Вони зараз ставлять завдання, щоб збільшити цю сучасність, інноваційність, у них є відповідний план. Ми теж про це знаємо. Вони розробляють нові компоненти. Ми теж", – сказав Путін. "Зброя існує для того, щоб її використовувати. У нас є свої принципи".

Раніше цього місяця двоє високопоставлених чиновників адміністрації США повідомили CNN, що наприкінці 2022 року США почали "сувору підготовку" до можливого удару Росією по Україні ядерною зброєю.

За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю.

Минулого року Путін розгорнув тактичну ядерну зброю в Білорусі, а колишній російський президент і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що стратегічну ядерну зброю можна використовувати для захисту територій, включених до складу Росії, які окупували її війська.

Тим часом проукраїнські групи російських бойовиків заявили, що здійснили транскордонні атаки в двох регіонах Росії у вівторок, через кілька годин після того, як Київ завдав хвилю ударів безпілотниками по стратегічних об’єктах РФ. Легіон "Свобода для Росії" заявив, що отримав повний контроль над селом Тьоткіно в Курській області Росії.

Стосовно економіки, росіяни продовжують будувати нові мости і палити старі. У The New York Times написали статтю про те, що колись залежна від Європи в торгівлі Росія прокладає нові маршрути, які дозволять їй обійти західні обмеження. Зокрема, акцентуючи увагу на торгівлі з Індією. У планах росіян будівництво нової залізниці через Іран, яка може стати ключовою для нових амбіцій в торгівлі з півднем.

"Протягом століть торгівля з Європою була головною опорою російської економіки. Війна в Україні завершила це, оскільки західні санкції та інші обмеження дедалі більше відрізали Росію від європейських ринків. У відповідь Москва розширила зв'язки з країнами, які більше бажають вести з нею бізнес — Китаєм на сході, а через південний шлях — Індією та країнами Перської затоки", - пишуть американські журналісти.

Цей південний маршрут зараз став центром уваги російських політиків, які намагаються побудувати інфраструктуру для своїх планів назавжди відійти від Заходу. Зусилля стикаються з проблемами, включаючи питання щодо фінансування, сумніви щодо надійності нових партнерів Росії та загрози західних санкцій проти країн, які торгують з Росією.

Ключовою частиною південного плану є 160 км залізниця вартістю 1,7 мільярда доларів, будівництво якої розпочнеться цього року. Вона стане останньою ланкою на маршруті між Росією та іранськими портами в Перській затоці, забезпечуючи легкий доступ до місць призначення, таких як Мумбаї – торговельний центр Індії. Росія погодилася надати Ірану кредит у розмірі 1,4 мільярда доларів для фінансування проєкту.

Росія знайшла численні способи обійти західні торговельні обмеження, завозячи такі речі, як машини з Індії та зброю з Ірану , а також безліч споживчих товарів — часто через країни Перської затоки та Туреччину — які уряд вважає вирішальними, щоб показати росіянам, що Путін може підтримувати рівень життя під час війни.