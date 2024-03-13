США не бачать ознак, що РФ хоче застосувати ядерну зброю, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не побачили жодних причин для коригування нашої ядерної позиції, як і жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - заявив анонімний американський чиновник.

У США також звернули увагу на останні заяви Володимира Путіна. Чиновник вважає, що російський диктатор підтвердив ядерну доктрину Росії: ймовірно, РФ застосує ядерну зброю, "якщо її суверенітет опиниться під загрозою".