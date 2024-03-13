США не бачать ознак, що РФ хоче застосувати ядерну зброю, - Reuters
Станом на середу, 13 березня, Сполучені Штати Америки не спостерігають ознак, що Росія готується до ядерного удару по Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не побачили жодних причин для коригування нашої ядерної позиції, як і жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - заявив анонімний американський чиновник.
У США також звернули увагу на останні заяви Володимира Путіна. Чиновник вважає, що російський диктатор підтвердив ядерну доктрину Росії: ймовірно, РФ застосує ядерну зброю, "якщо її суверенітет опиниться під загрозою".
- 13 березня Путін заявив, що Росія має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
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