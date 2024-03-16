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Війна з Росією: хроніка
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Захід уперше підтвердив перекидання РФ тактичної ядерної зброї до Білорусі, - ЗМІ

16 березня, 2024 субота
04:12
Війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі

Про це пише журнал Foreign Policy із посиланням на західних чиновників, інформує Агентство. Новини.

Інформація про це з'явилася наступного дня після заяви Володимира Путіна про те, що Росія готова до ядерної війни.

Вперше Путін повідомив про плани перекинути тактичну ядерну зброю в Білорусь у березні минулого року. У червні президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що частина такої зброї завезена в країну.

Першим високопосадовцем у НАТО, який підтвердив новину про розгортання російської ядерної зброї в Білорусі став міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, пише Foreign Policy.

"Якщо росіяни наблизять до нас ядерну зброю, нам доведеться відповісти", – сказав Анусаускас. При цьому він заявив, що хотів би побачити жорсткішу реакцію на це з боку інших країн блоку НАТО.

Переміщення ядерної зброї – це чіткий політичний сигнал, проте з практичної точки зору має мало сенсу, оскільки Росія має ракети, які можуть доставити ядерну зброю практично в будь-яку точку країн НАТО, кажуть експерти Foreign Policy.

Згідно з новою оцінкою розвідки США, оприлюдненої цього тижня, Росія, швидше за все, не хоче брати участь у прямому військовому конфлікті з НАТО, проте може використовувати ядерну зброю для стримування Вашингтона та альянсу загалом, щоб відновити свої сухопутні сили.

Володимир Путін почав натякати на можливість використання ядерної зброї з перших днів війни в Україні. У Вашингтоні сприйняли ці погрози і готувалися до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, писав CNN з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, 13 березня Путін заявив, нібито Росія технічно готова до ядерної війни. У Білому домі прокоментували цю заяву, зазначивши, що президент Джо Байден "у курсі", але США все одно не припинять підтримувати Україну. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що не бачить передумов для застосування Росією ядерної зброї попри нещодавні погрози Путіна.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні. 27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

Теги:
Білорусь
Литва
ядерна зброя
НАТО
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